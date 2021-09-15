В Ингушетии 13 победителей регионального конкурса на лучшее подсобное хозяйство получили денежные сертификаты

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов поблагодарил каждого участника за тяжелый, но важный труд. Он также отметил большой интерес, который проявили жители республики к участию в конкурсе, заявив, что он станет ежегодным.

«Очень рад сегодня встретиться с вами. Идея конкурса пришла, когда увидел у нас заброшенные огороды. Я сам вырос в семье, где с детства приобщали к труду на земле. Появилось желание поддержать и простимулировать владельцев, имеющих подворные хозяйства, к увеличению численности скота, птицы и производства сельхозпродукции. Кроме того, важно было распространять их опыт и вовлекать в это благородное дело представителей молодого поколения. Это вдохновит неравнодушных людей, которые хотят менять жизнь, менять ситуацию в конкретных муниципалитетах, городах, сельских территориях», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Глава региона считает недопустимым, когда при таком малоземелье и наследственной тяге к земледелию, остаются гектары, заросшие бурьяном. «Навязывать свое видение я не могу, но хочу, чтобы пришло осознание этой ситуации, и вызвать интерес к подобному труду. Если после конкурса хоть 10 человек пойдут в свои огороды, то можно считать, что миссия этого конкурса продуктивная», — подчеркнул он.

В ходе встречи получатели грантов презентовали свои проекты, рассказали о перспективах развития дела, которым они занимаются с любовью и большим интересом.

Напомним, что в стартовавшем 1 июля конкурсе мог участвовать каждый житель региона, ведущий личное подсобное хозяйство. На первом этапе, который длился с 1 по 31 июля, шел отбор претендентов на включение в шорт-лист конкурса. Результаты оценивались по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства.

Победителей проекта стали выявлять в ходе второго этапа мероприятия. По условиям конкурса абсолютный лидер должен был получить приз в размере 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей, третье — 300 тыс. рублей. Следующие за ними десять участников становились обладателями 50 тыс. рублей. Призовой фонд сформирован за счет средств Национального фонда развития Ингушетии.

Победителями конкурса стали: 71-летняя Рапиат Пидиева, 67-летняя Айшат Хамхоева и Пятимат Джандигова, которой исполнилось 75 лет.