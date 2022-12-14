Донорство

В Ингушетии 15 декабря пройдет акция по сдаче крови

0

Республиканская станция переливания крови 15 декабря проводит донорскую акцию, организованную благотворительным фондом «Клуб добрых людей».

В медучреждении отметили, донорство — это исключительная возможность подарить свою кровь незнакомому человеку, который в ней нуждается для сохранения жизни.

В Минздраве республики напомнили, что стать донором может практически любой здоровый человек. Основные критерии: донор должен быть гражданином России, либо проживающим на территории России на законных основаниях не менее одного года иностранным гражданином (при себе необходимо иметь паспорт гражданина России или вид на жительство); возраст донора — старше 18 лет; сдать кровь может человек с весом более 50 кг; необходимо отсутствие медицинских противопоказаний.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские школьники отправили в зону СВО первые письма «Новогодней почты»
Из Ингушетии на Крымский полуостров отправили более 20 снайперов и сапёров
Депутаты парламента Ингушетии проверили ход строительства школы на 704 места
Экс-руководитель МЧС возглавил администрацию Сунженского района Ингушетии
Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе РГО «Первые шаги зимы по России»
В Ингушетии семьям мобилизованных выделят земельные участки
Ингушские студенты передали продукты питания для мобилизованных
Ингушские юнармейцы стали победителями всероссийского конкурса «Покорители неба»
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Сурхахи
Ингушский воин Адам Хамхоев изображен на новых почтовых марках
В Назрани Ингушетии обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения

Главное

Яндекс.Метрика

 