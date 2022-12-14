В Ингушетии 15 декабря пройдет акция по сдаче крови

В медучреждении отметили, донорство — это исключительная возможность подарить свою кровь незнакомому человеку, который в ней нуждается для сохранения жизни.

В Минздраве республики напомнили, что стать донором может практически любой здоровый человек. Основные критерии: донор должен быть гражданином России, либо проживающим на территории России на законных основаниях не менее одного года иностранным гражданином (при себе необходимо иметь паспорт гражданина России или вид на жительство); возраст донора — старше 18 лет; сдать кровь может человек с весом более 50 кг; необходимо отсутствие медицинских противопоказаний.