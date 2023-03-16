Субботник

В Ингушетии 18 марта пройдет общереспубликанский субботник

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В Ингушетии 18 марта распоряжением председателя правительства республики Владимира Сластенина объявлен массовый республиканский субботник «в целях улучшения экологического и санитарного состояния территорий».

Администрациям муниципалитетов с привлечение подведомственных организаций, рекомендовано провести мероприятия по очистке, озеленению и благоустройству территорий, в том числе прилегающих к административным зданиям, улиц, скверов, парков, зон водных объектов, общественных мест, автомобильных дорог муниципального значения.

Исполнительным органам государственной власти поручено провести работы по санитарной очистке помещений ведомственных административных зданий и очистке, озеленению и благоустройству прилегающих к ним территорий. Это касается также предприятий, организаций, учреждений.

Электронным СМИ региона, редакциям печатных изданий, пресс-службам муниципалитетов необходимо обеспечить информационное сопровождение массового общереспубликанского субботника.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя председателя правительства Ингушетии Магомеда Евлоева.

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