В Ингушетии 18 марта пройдет общереспубликанский субботник

Администрациям муниципалитетов с привлечение подведомственных организаций, рекомендовано провести мероприятия по очистке, озеленению и благоустройству территорий, в том числе прилегающих к административным зданиям, улиц, скверов, парков, зон водных объектов, общественных мест, автомобильных дорог муниципального значения.

Исполнительным органам государственной власти поручено провести работы по санитарной очистке помещений ведомственных административных зданий и очистке, озеленению и благоустройству прилегающих к ним территорий. Это касается также предприятий, организаций, учреждений.

Электронным СМИ региона, редакциям печатных изданий, пресс-службам муниципалитетов необходимо обеспечить информационное сопровождение массового общереспубликанского субботника.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя председателя правительства Ингушетии Магомеда Евлоева.