Газоснабжение

В Ингушетии 200 абонентов заключили договоры о реструктуризации долга за потребленный газ

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С начала года около 200 абонентов «Газпром межрегионгаз Назрань» заключили договоры о реструктуризации задолженности за газ на общую сумму более 20 млн рублей.

В рамках соглашения абоненты оплачивают не менее 30% сразу, а оставшуюся сумму долга выплачивают по индивидуальному графику погашения. При этом текущее потребление газа должно оплачиваться в полном объеме, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что поэтапное погашение долга позволяет абонентам, оказавшимся в сложном финансовом положении, продолжать пользоваться газом.

Напомним, «Газпром межрегионгаз Назрань» с начала года приостановила подачу газа 1117 абонентам-должникам республики Ингушетия. Особое внимание сотрудниками газовой компании приковано к абонентам, имеющим задолженность более 100 тыс. рублей.

В ходе рейдов специалисты газовой компании не только проводят ограничения подачи газа должникам, но и проверяют ранее отключенные домовладения для выявления самовольного подключения и предотвращения хищения газа.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» — поставщик природного газа промышленным и бюджетным потребителям, а также населению Республики Ингушетия, входит в Группу Газпром межрегионгаз.

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