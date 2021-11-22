В Ингушетии 21 пациент с Covid-19 находится на ИВЛ

На 22 ноября в республике проведено 535 474 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 25 478 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+80 за сутки).

За весь период пандемии коронавируса умерло 411 человек. Выздоровело — 23 643 (+96 за сутки).

310 человек госпитализировано,167 — с лабораторно подтвержденным диагнозом.

1114 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.