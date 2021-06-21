В Ингушетии 22 июня пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

Митинги пройдут в Назрани и Малгобеке на территории мемориальных комплексов, в них примут участие представители органов государственной власти, депутаты Народного собрания Ингушетии, представители общественных и религиозных организаций.

Во всех муниципальных образованиях республики пройдут беседы, литературные часы и тематические вечера. В Национальной библиотеке Ингушетии и домах культуры пройдут книжные выставки, спектакли, литературно-музыкальные композиции, часы мужества и другие мероприятия.

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий в 11:00 состоится квест «История Победы», также здесь проходит выставка «Вспомним их поименно» ко Дню памяти сотрудников МВД, погибших в ночь с 21 на 22 июня 2004 года, которая продлится до конца июня.

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка «День памяти и скорби в России», на которой представлены фотографии, отражающие основные этапы войны: «Защитники Брестской крепости», «Защитники Москвы», «Защитники Ленинграда», «Защитники Сталинграда, «Защитники Кавказа», «Малгобекская оборонительная операция», «Малгобек — город воинской славы», «Курско-Орловская дуга», «Освободители Европы», «Герои России». Также здесь можно ознакомиться с биографиями наших земляков, принимавших участие в этих сражениях, увидеть личные вещи бойцов Красной армии и т. д.

Кроме того, все желающие почтить память героев могут принять участие в акциях «Свеча памяти и славы» и «Лучи Победы», которые проходят в социальных сетях.