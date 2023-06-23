В Ингушетии 24 июня пройдут военно-спортивные состязания среди молодежи

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Мэрия Карабулака проводит 24 июня военно-спортивные состязания среди молодёжи, они состоятся на специально оборудованных площадках на базе 503-го мотострелкового полка в сельском поселении Троицкое Сунженского района.

Как сообщили в администрации города, в программе соревнований предусмотрены отдельные дисциплины: стрельба по статичной мишени, метание гранаты на дальность и точность, военизированная эстафета (бег на 400 метров, сборка-разборка автомата).

Тройка лидеров в каждом мини-турнире будет поощрена ценными призами и дипломами. Жителей Карабулака пригласили испытать свои навыки и физическую форму. Начало мероприятия в 11 часов. По вопросам участия в соревнованиях необходимо обращаться по телефону: 8-963-399-77-71.

 

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