В Ингушетии 24 июня пройдут военно-спортивные состязания среди молодежи

Как сообщили в администрации города, в программе соревнований предусмотрены отдельные дисциплины: стрельба по статичной мишени, метание гранаты на дальность и точность, военизированная эстафета (бег на 400 метров, сборка-разборка автомата).

Тройка лидеров в каждом мини-турнире будет поощрена ценными призами и дипломами. Жителей Карабулака пригласили испытать свои навыки и физическую форму. Начало мероприятия в 11 часов. По вопросам участия в соревнованиях необходимо обращаться по телефону: 8-963-399-77-71.