В Ингушетии 25 октября торжественно откроется Международный кинофестиваль «Золотая Башня»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минкультуры региона, учредителями фестиваля являются Правительство республики и Союз кинематографистов России.

«Значение «Золотой Башни» для киноиндустрии юга России трудно переоценить, ведь он стал платформой, содействующей обмену идеями, вдохновением и новаторством», — отметили в пресс-службе организатора мероприятия — Минкультуры Ингушетии.

Каждый год фестиваль демонстрирует зрителям многообразие жанров: здесь находится место, как авторскому кино, так и лентам для массового зрителя. «Золотая Башня» предоставляет шанс и для дебютантов и признанных мастеров.

Кинофестиваль является главным культурным событием года для всего Северного Кавказа. Его география не ограничивается только Северным Кавказом и югом России, также участвуют в мероприятии киношники со всех уголков страны и мира. «Золотая башня» — это ещё и инструмент развития туризма в регионе.

Напомним, кинофестиваль, зародившийся в Ингушетии, проходит вот уже 9 лет. В первый раз «Золотая Башня» открылась в 2014 году, и с тех пор кинопремия ежегодно становится местом встречи истинных ценителей «важнейшего из искусств». В рамках фестиваля были представлены кинокартины режиссеров из 25 стран мира.