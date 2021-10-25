Ярмарка

В Ингушетии 27 октября пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка

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В Ингушетии 27 октября пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка, организованная Минсельхозом республики.

На ярмарке будет представлена мясо-молочная продукция, овощи, фрукты, мёд, зерно.
У жителей и гостей региона будет возможность приобрести экологически чистую продукцию местных товаропроизводителей по ценам ниже рыночных.

Ярмарка состоится в районе Аланских ворот при въезде в столицу Ингушетии, на площадке напротив рынка «Магас». Время проведения — с 9:00 до 13:00.

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