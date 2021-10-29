Акция

В Ингушетии 30 октября пройдут мероприятия в память о жертвах осетино-ингушского конфликта 1992 года

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В Назрани на мемориальном кладбище «ГIоазота кашамаш» 30 октября пройдет акция в память о жертвах осетино-ингушского конфликта 1992 года, сообщили газете «Ингушетия» в Министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

«30 октября в 10:00 мск на Мемориале памяти жертв осени 1992 года в Назрани состоится траурное мероприятие и поминальная молитва, приуроченные к годовщине трагических событий осени 1992 года и Дню памяти жертв политических репрессий», — сказал представитель Миннаца.

В мечетях республики на пятничных проповедях будут прочитаны дуа (молитвы) в память о погибших в 1992 году.

«Все мероприятия пройдут при строгом соблюдении противоэпидемических требований и санитарных норм. Во избежание рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, гражданам, входящим в группу риска (люди старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями), рекомендуется по возможности избегать очного посещения мест массового пребывания», — отметил представитель Миннаца.

По его словам, всех участников акции организаторы обеспечат средствами индивидуальной защиты, за соблюдением социальной дистанции будут следить волонтеры.

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