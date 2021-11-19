В Ингушетии 35 пациентов с Covid-19 находятся в реанимации
в Ингушетии 35 пациентов с Covid-19 находятся в реанимации, из них 24 — на ИВЛ, сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки в республике умер один человек с коронавирусом, всего 409 человек.
Выздоровело всего 23 334 пациента (+92 за сутки).
На 18 ноября в республике проведено более 530 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 25 142 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+86 за сутки).
Выздоровело всего 23 445 человек (+101 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 92.
312 человек госпитализировано,156 — с лабораторно подтвержденным диагнозом.
1060 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.