В Ингушетии 35 пациентов с Covid-19 находятся в реанимации

За минувшие сутки в республике умер один человек с коронавирусом, всего 409 человек.

Выздоровело всего 23 334 пациента (+92 за сутки).

На 18 ноября в республике проведено более 530 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 25 142 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+86 за сутки).

Выздоровело всего 23 445 человек (+101 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 92.

312 человек госпитализировано,156 — с лабораторно подтвержденным диагнозом.

1060 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.