В Ингушетии 36 малообеспеченных семей получили ключи от новых домов в День отца

Поздравить новоселов в город Назрань приехали Глава региона Махмуд-Али Калиматов и председатель общественного совета отцов при уполномоченном при президенте России по правам ребенка Андрей Коченов.

«Благотворительные организации в нашем регионе очень сильные, сердобольные и щедрые. В республике благотворительность хорошо развита, потому что в нашем народе издревле заложены такие качества, как взаимовыручка и поддержка нуждающимся. Главное, чтобы помощь доходила до людей, которым она действительно необходима» — сказал Калиматов на церемонии.

Первой ключи от нового дома получила семья Булгучевых, в которой ранее произошли два больших несчастья — в 2014 году семья потеряла отца, а в 2018 году скончалась мать. Большая семья, в которой воспитываются 8 детей, где самому младшему мальчику всего 10 лет, состояла на учете в ассоциации благотворительных фондов. Сейчас детей воспитывает тетя, которая вместе с мужем оформила на них опекунство.

«Я рад, что такие семьи, дети, которые в своем юном возрасте перенесли столько несчастья, наконец обретут свой дом. Благодарен ассоциации благотворительных фондов за проделанную ими работу, в каждом доме заметна проявленная забота, качественный ремонт, хорошая мебель и техника», — сказал руководитель субъекта.

На строительство домов для семей детей сирот Главой республики было выделено 15 земельных участков. Все семьи, получившие сегодня жилье, состояли на учете в ассоциации и имели подтверждение, что действительно являются нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Каждый дом, в который вселились семьи обставлен мебелью и необходимой техникой, для новоселов создан полный комфорт для проживания. Площадь домов составляет от 90 кв. м до 300 кв. м, в зависимости от количества членов семьи.

Это не первая благотворительная акция организации — с 2020 года по настоящее время построено 133 дома. Деятельность совета отцов Ингушетии началась с марта 2020 года. Он призван объединить инициативных, неравнодушных мужчин для привлечения внимания к проблеме ответственного отцовства и оказанию реальной помощи детям. На попечении совета отцов находится 1657 семей.

Также Калиматов вручил ключи 9 семьям из двух общежитий по проспекту Базоркина. Переселение стало возможным благодаря программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2013-2015 годах». В каждом общежитии по 92 квартиры, всего — 184. На сегодняшний день большая часть семей уже переселилась, подготовлены и подписаны договоры социального найма. Завершение реализации программы планируется к 1 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.