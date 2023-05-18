Награды

В Ингушетии 37 росгвардейцам-участникам СВО вручили награды

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Начальник Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-лейтенант Григорий Мощик вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и ведомственные награды 37 военнослужащим Назрановского полка, отличившимся при выполнении задач в ходе проведения СВО.

Мощик поздравил росгвардейцев и выразил благодарность за верность воинскому долгу и проявленный профессионализм, сообщает пресс-служба ведомства.

«Искренне надеюсь, что поступки, которые стоят за этими наградами, станут крепким фундаментом для всех будущих достижений полка. Они будут настоящим примером для тех, кто уже находится в строю и тех, кто однажды примет решение встать в строй», — отметил генерал-лейтенант.

В церемонии приняли участие заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России по военно-политической работе генерал-майор Михаил Романов, начальник управления Росгвардии по Ингушетии полковник полиции Микаил Буружев и заместитель командира владикавказского соединения по военно-политической работе полковник Сергей Кутейников.

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