Послание

В Ингушетии 38% жителей регулярно занимаются физкультурой и спортом

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В своем Послании Народному собранию республики, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что в регионе с каждым годом растет популярность занятий физкультурой и спортом.

«Процент людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2022 году составил 38,2. В 2019 году этот показатель составлял всего 21,6 %», — сказал Глава.

С учетом складывающейся тенденции, по его словам, власти увеличивают количество спортивных объектов. В Ингушетии строятся два физкультурно-оздоровительных комплекса в городе Сунжа и селе Барсуки Назрановского района. Созданы площадки в городе Сунжа сельском поселении Нестеровское с современным спортивно-технологическим оборудованием, оказана финансовая помощь четырем учреждениям для подготовки спортивного резерва.

«В 2022 году более 5 тыс. спортсменов приняли участие в 232 спортивно-массовых мероприятиях всероссийского, межрегионального и республиканского уровней. Выступая на соревнованиях всероссийского и международного масштаба, спортсмены республики завоевали более 90 медалей, 29 из них золотые. А на соревнованиях СКФО — более 200, из них 69 золотых, 56 серебряных и 92 бронзовые», — напомнил Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта поручил министерству спорта продолжить работу, направленную на приобретение и оснащение спортивным и спортивно-технологическим оборудованием соответствующе учреждения республики.

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