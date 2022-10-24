В Ингушетии 4 ноября пройдет фестиваль диаспор

Будут представлены национальные кухни, костюмы и музыкальные инструменты, сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Отмечается, что также будет организована выставка ассоциации ремесленников региона.

В Ингушетии проживают представители 15 национально-культурных автономий и диаспор: немецкой, русской, казахской, азербайджанской, грузинской, армянской, афганской, турко-месхетинской, узбекской, таджикской, киргизской, чеченской, татарской, дагестанской и осетинской, которые также участвуют в подготовке мероприятия.