В Ингушетии 4 ноября пройдет фестиваль диаспор
4 ноября в День народного единства на площади перед зданием ДК города Назрани Ингушетии пройдет фестиваль диаспор.
Будут представлены национальные кухни, костюмы и музыкальные инструменты, сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики.
Отмечается, что также будет организована выставка ассоциации ремесленников региона.
В Ингушетии проживают представители 15 национально-культурных автономий и диаспор: немецкой, русской, казахской, азербайджанской, грузинской, армянской, афганской, турко-месхетинской, узбекской, таджикской, киргизской, чеченской, татарской, дагестанской и осетинской, которые также участвуют в подготовке мероприятия.