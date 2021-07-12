В Ингушетии 47 выпускников университета получили красные дипломы

Разделить радость со вчерашними студентами пришли их родители и преподаватели.

Открыла церемонию с напутственными словами к выпускникам проректор по воспитательной и социальной работе ИнгГУ Лика Оздоева. Она поблагодарила наставников учащихся, отметила отличную учебу студентов, их активное участие в общественной жизни университета, поздравила собравшихся с важным событием — получением заветного красного диплома.

Со словами благодарности от имени всех выпускников в адрес ректора и преподавателей выступил выпускник юридического факультета ИнгГУ Ислам Албогачиев.

«Учеба в университете дала нам разносторонние знания, которые позволят нам уверенно чувствовать себя в жизни. Уверен, что те знания и опыт, которыми мы овладели за годы учебы, позволят нам решать задачи любой сложности, и в ближайшем будущем мы сможем прославить наш вуз, республику и страну», — сказал он.

После вручения дипломов состоялся праздничный концерт, в котором выступили ансамбль национального танца ИнгГУ «Молодость Ингушетии», вузовская команда КВН, музыкальные композиции исполнили студентки Анжелика Чахкиева, Марем Евлоева, Хава Гагиева, Хава Сурхоева и Радо Курскиева.

Всего в 2021 году Ингушский университет окончили 1620 выпускников высшего и среднего профессионального образования, 93 человека окончили ординатуру, 16 — аспирантуру.

Поздравляем всех наших выпускников и от всей души желаем удачи, карьерного роста, упорства в достижении поставленных целей, крепкого здоровья и личного благополучия. В добрый путь, дорогие выпускники!