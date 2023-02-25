Мошенничество

В Ингушетии адвокат из соседнего региона обвиняется в мошенничестве с выплатами на 700 тыс. руб.

0

Перед судом предстанет 55-летнея жительница соседнего региона за мошенничество при получении выплат, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

По данным следствия, в 2016 году адвокат из Чечни оформила временную регистрацию в Ингушетии и представила в территориальное подразделение регионального отделения ПФР подложные документы о стаже не менее 15 лет в особых условиях труда. На основании этого женщине была выплачена страховая пенсия по старости на сумму более 700 тыс. рублей.

В рамках расследования выполнены все необходимые следственные действия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На Первом канале в трэвел-шоу «Поехали» сегодня расскажут об Ингушетии
Растет число сообщений в МВД по Ингушетии о дистанционном мошенничестве
Мобильные ДК приобретут для горного Джейрахского и Малгобекского районов Ингушетии
В Ингушетии загорелся жилой дом
Включение в санкционный список Госдепа США только укрепляет меня и моих коллег на верном пути созидания - Калиматов
Ингушские паломники смогут вылететь прямым авиарейсом из аэропорта «Магас» в Саудовскую Аравию
За выполнение боевых задач в зоне СВО награждены 28 росгвардейцев Ингушетии
Жителям Ингушетии будут доступны около 400 программ бесплатного профессионального обучения
Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии
Ветераны МВД рассказали школьникам села Долаково Ингушетии о героях России
В Год педагога и наставника в Ингушетии будет проведено более 10 региональных конкурсов

Главное

Яндекс.Метрика

 