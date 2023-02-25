В Ингушетии адвокат из соседнего региона обвиняется в мошенничестве с выплатами на 700 тыс. руб.
Перед судом предстанет 55-летнея жительница соседнего региона за мошенничество при получении выплат, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.
По данным следствия, в 2016 году адвокат из Чечни оформила временную регистрацию в Ингушетии и представила в территориальное подразделение регионального отделения ПФР подложные документы о стаже не менее 15 лет в особых условиях труда. На основании этого женщине была выплачена страховая пенсия по старости на сумму более 700 тыс. рублей.
В рамках расследования выполнены все необходимые следственные действия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.