В Ингушетии аграрии завершили сев яровых и готовятся к уборочной кампании

«Структура сева включает в себя яровые зерновые и зернобобовые культуры, которые посажены нами на площади 30,6 тыс. га, масличные культуры — 3,6 тыс. гектаров, картофель — 1,2 тыс. га, овощебахчевые — 650 гектаров и кормовые культуры, которыми засеяно 5,2 тыс. га», — сказал Гагиев.

Он отметил, что в регионе выполнены все необходимые мероприятия для успешного начала уборочной кампании. Под урожай 2023 года во всех категориях хозяйств республики было засеяно озимыми культурами 29,7 тыс. гектаров. Площади под озимыми культурами были увеличены на 110% по сравнению с 2022-м. На данный момент аграрии полностью готовы к уборочной кампании. Техника и складские помещения подготовлены, а также проведены все необходимые мероприятия по противопожарной безопасности.

Руководитель субъекта напомнил, что развитие АПК имеет огромное значение для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития региона.

«Мы придаем большое внимание увеличению площадей под посадку различных культур и повышению урожайности, чтобы обеспечить население качественной и доступной продукцией. Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей нашей экономики, и мы стремимся к его постоянному развитию. Увеличение площадей под посадку различных культур — это важный шаг в направлении улучшения продуктивности и разнообразия сельскохозяйственного производства. В прошлом году аграриям удалось достичь рекордных показателей в увеличении объемов урожая, рассчитываю, что и дальше не будут сбавляться темпы», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.