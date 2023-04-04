В Ингушетии активно реализуется программа «Земский доктор/фельдшер»

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В села Ингушетии по программе «Земский доктор/фельдшер» продолжают трудоустраиваться медики, по данным регионального Минздрава, найти работу на селе в этом году смогут ещё 49 врачей.

После оформления врачи, кроме зарплаты, получают единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей. Отмечается, что вакантные места ещё имеются.

Для участников программы «Земский доктор/фельдшер» в настоящее время нет ограничений по возрасту. Основное, чтобы специалист имел соответствующую квалификацию и желание работать на селе или в малом городе с населением до 50 000 человек.

Напомним, всего с 2012 по 2022 г. в Ингушетии подъёмные получили 294 медицинских работника, в том числе в 2021 г. — 42 врача и 1 средний медработник, в 2022 году — 49 врачей.

 

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