В Ингушетии автомобиль БМВ опрокинулся в кювет

Сообщение о том, что при выезде из города Магаса произошла автоавария поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 13.00 мск.

По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель автомобиля БМВ, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет

Пострадавший доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.