В Ингушетии автомобиль БМВ опрокинулся в кювет
В Ингушетии в среду днем произошло ДТП, пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
Сообщение о том, что при выезде из города Магаса произошла автоавария поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 13.00 мск.
По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель автомобиля БМВ, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет
Пострадавший доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.