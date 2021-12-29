ДТП

В Ингушетии автомобиль БМВ опрокинулся в кювет

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В Ингушетии в среду днем произошло ДТП, пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение о том, что при выезде из города Магаса произошла автоавария поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 13.00 мск.

По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель автомобиля БМВ, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет

Пострадавший доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

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