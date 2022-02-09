Мошенничество

В Ингушетии безработный купил телевизор в кредит

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37-летний житель Назрановского района Ингушетии предстанет перед судом за совершение мошенничества в сфере кредитования, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что мужчина, в апреле 2021 года, путем представления заведомо ложных сведений о работе в автомагазине, получил кредит в банке, который он использовал для приобретения телевизора марки «LG» и в дальнейшем меры к погашению кредиторской задолженности перед банком не принял.

В действительности же, обвиняемый нигде не работал, постоянного дохода не имел и вносить платежи по кредиту не имел возможности. Он причинил банку ущерб на сумму около 47 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом прокурором направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу.

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