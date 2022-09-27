В Ингушетии благодаря антикоррупционному плану на треть увеличились доходы в бюджет региона

«У нас есть действующий план по борьбе с коррупцией, его реализация способствовала увеличению доходности республиканского бюджета на 31%», — приводит слова Калиматова его пресс-служба.

По словам руководителя региона, в Ингушетии созданы условия для инвестиционной деятельности по развитию промышленной сферы. При этом существует проблема устаревания их производственной и материальной базы.

«Мы планирует осуществить их реанимацию и модернизацию, обеспечить эффективные рабочие связи промышленных объектов. Хочу отметить, по линии привлечения инвестиций в текущем году мы привлекли финансов на более 14 млрд рублей», — добавил Калиматов.

По данным главы Ингушетии, в промышленном секторе по линии антисанкционных мер для успешной работы предприятий по ряду аспектов власти ожидают финансовой помощи со стороны федеральных профильных ведомств и служб.