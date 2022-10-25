В Ингушетии благоустроили туристические маршруты по местам боевой славы

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В Ингушетии прошли очередные мероприятия по благоустройству туристических маршрутов в рамках программы развития туризма, а также взаимодействия с Министерством образования и науки республики.

Как сообщили в Комтуризма региона, учащиеся школы № 19 сельского поселения Сагопши, воспитанники Центра детско-юношеского туризма и краеведения Малгобекского района установили информационный стенд и указатели на туристическом маршруте по местам боевой славы. Особенность данного маршрута заключается в том, что он проходит по местам боевой славы и охватывает 8 памятников и обелисков, установленных в честь воинов освободителей, которые участвовали в Малгобекской оборонительной операции 1942-1943 годов.

Отмечается, что работы по захоронению воинов-героев Малгобекской оборонительной операции продолжаются до сих пор в ходе поисковых экспедиций поискового отряда «Малгобек». Напомним, Малгобек находится на первом месте в Ингушетии по количеству памятников и памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной.

В заключительной части турпохода по памятным местам ВОВ участники высадили деревья у памятника воинам-освободителям Великой Отечественной войны на мемориальном кладбище. Школьники возложили цветы и венки.

«Интерес к туризму и патриотическое воспитание в таких мероприятиях играют важную роль в становлении личности подрастающего поколения, и наша задача — укрепление у молодёжи знаний об истории своего родного края», — подчеркнул председатель Комитета по туризму Беслан Мизиев.

По окончании турпохода ребят ожидала полевая кухня — национальные блюда и чай.

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