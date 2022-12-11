В Ингушетии более 100 борцов приняли участие в турнире в честь призера Олимпийских игр Картоева

Обладателей одиннадцати комплектов медалей определяли борцы-вольники из Астраханской области, Краснодарского края, Саха (Якутия), Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии.

В качестве почетных гостей турнир посетили мэр города Малгобека Муса Галаев, министр спорта республики Али Дошхоклоев, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, олимпийский чемпион Билял Махов, серебряный призер олимпийских игр Аниуар Гедуев, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира, старший тренер молодежной сборной России по вольной борьбе Абдусалам Гадисов, чемпион Европы, вице-президент федерации спортивной борьбы Дагестана Махмуд Магомедов, вице президент федерации бокса Карачаево-Черкесии, заместитель председателя ОСД «Сильная Россия» Марат Узденов, старший тренер молодежной сборной России по вольной борьбе Расул Джукаев, депутат Народного собрания региона Гилани Калиматов, трехкратный чемпион Европы, олимпийский чемпион Джамал Отарсултанов, вице-мэр города Назрань Алихан Тумгоев, сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы Ингушетии.

Победителями межрегионального турнира стали Хумидов Ахмад (Чечня), Буражев Абдурахман (Ингушетия), Магомедов Усман (Астраханская область), Мохначейский Данил (Республика Саха Якутия), Торшхоев Абдула (Ингушетия), Полонкоев Ислам (Ингушетия), Шакриев Акромат (Ингушетия), Газиков Ислам (Ингушетия), Дукаев Али (Чечня), Джабраилов Исмаил (Чечня), Мусостов Авель (Чечня).

Денежные призы в размере 100 тысяч рублей от двукратного олимпийского чемпиона Садулаева и депутата Народного собрания Калиматова получили победители в весовой категории 60, 65 и 71 кг.

Денежного приза в номинации «За волю к победе» удостоился серебряный призер соревнований Токлуев Аслан из Кабардино-Балкарии.

Денежное вознаграждение также вручили заслуженному ветерану спорта, мастеру спорта СССР Батырову Султану.

Также в рамках турнира за показанные в 2022 году результаты на престижных Всероссийских соревнованиях, вице-президент федерации бокса Карачаево-Черкесии Марат Узденов подарил спортсмену клуба «Кушт» Али Цокаеву жеребца карачаевской породы.