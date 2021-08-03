Вакцинация

В Ингушетии более 110 тыс. человек привились от коронавируса

0

Число жителей Ингушетии, привитых первым компонентом вакцины, на 2 августа выросло до 110 197 человек — 98% от общего количества полученной вакцины и 51% от количества подлежащего вакцинации населения, сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева на совещании в правительстве региона.

По ее словам, вторым компонентом привито — 78 171 человек. Республикой к настоящему моменту получено 117876 комплектов вакцины: «Гам-Ковид-Вак» — 105202 комплекта, «ЭпиВакКорона» — 9630 комплектов, «КовиВак» — 1560, «Спутник Лайт» — 1484. В течение последующих 10-15 дней запланирована поставка еще 32600 доз.

Из общего количества привитых 8680 являются медицинскими работниками, что составляет 95,9% от подлежащих вакцинации (9047 чел.).

Вместе с тем Минздравом Ингушетии активизирована работа по вакцинации лиц старше 60 лет. Всего привито 18 260 человек (16,6% от количества вакцинированных).

Торшхоева также добавила, что в оперативном порядке организована работа с обращениями граждан по вакцинации. За время кампании через Единый портал государственных услуг поступило 801 обращение, все они рассмотрены и отработаны.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Сунже Ингушетии продолжается благоустройство общественных территорий
В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 221 человека
В Назрановском районе Ингушетии начаты дорожные работы
В случае победы ингушского борца Мусы Евлоева на Олимпиаде планируется запустить салют над Магасом
Судебные приставы взыскали штраф с жителя Ингушетии за организацию подпольных игр
В краеведческом музее Ингушетии состоится выставка «Культура и быт ингушского народа»
В Ингушетии могут ввести более жесткие ограничения из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом
Дополнительно 7 автоцистерн закупят власти Ингушетии для подвоза питьевой воды жителям республики
Финальную схватку Мусы Евлоева на Олимпиаде в Токио в столице Ингушетии покажут на большом экране
Валерий Газзаев поздравил Махмуд-Али Калиматова с выходом борца Мусы Евлоева в финал на Олимпиаде в Токио
СберБанк зачислил государственные выплаты на детей

Главное

Яндекс.Метрика

 