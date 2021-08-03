В Ингушетии более 110 тыс. человек привились от коронавируса

По ее словам, вторым компонентом привито — 78 171 человек. Республикой к настоящему моменту получено 117876 комплектов вакцины: «Гам-Ковид-Вак» — 105202 комплекта, «ЭпиВакКорона» — 9630 комплектов, «КовиВак» — 1560, «Спутник Лайт» — 1484. В течение последующих 10-15 дней запланирована поставка еще 32600 доз.

Из общего количества привитых 8680 являются медицинскими работниками, что составляет 95,9% от подлежащих вакцинации (9047 чел.).

Вместе с тем Минздравом Ингушетии активизирована работа по вакцинации лиц старше 60 лет. Всего привито 18 260 человек (16,6% от количества вакцинированных).

Торшхоева также добавила, что в оперативном порядке организована работа с обращениями граждан по вакцинации. За время кампании через Единый портал государственных услуг поступило 801 обращение, все они рассмотрены и отработаны.