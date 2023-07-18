В Ингушетии более 140 фермеров получили около 116 млн руб. на развитие хозяйств

«В рамках программы «Агростартап», реализуемой по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы » в нынешнем году мы смогли выделить гранты 95 начинающим фермерам на общую сумму более 50,7 млн рублей», - приводит слова министра пресс-служба Главы и правительства региона.

По информации руководителя ведомства, проекты начинающих фермеров связаны с закупкой скота и строительством необходимых помещений для ведения хозяйства.

Кроме того, в республике реализуется программа по поддержке семейных ферм. Так, в текущем году 51 человек получил семейные гранты на общую сумму в размере 65,2 млн рублей.

Из этой суммы региональное финансирование составило 5%, а остальная сумма была выделена республике из федерального бюджета.

Министр рассказал, что участники грантового конкурса получили суммы от 900 тыс. до 2 млн рублей. Изначально участников было 90, но после оценки конкурсной комиссией были отобраны проекты с наибольшим количеством баллов.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что гранты играют важную роль в стимулировании и улучшении качества продукции, внедрении новых технологий и повышении эффективности сельскохозяйственного производства.

«Средства помогают фермерам приобрести необходимое оборудование, расширить площадь посевов, улучшить условия содержания животных и многое другое. Я хотел бы подчеркнуть, что поддержка фермеров не должна ограничиваться только финансовой помощью. Необходимо также предоставлять консультации, организовывать обучение», - заявил Калиматов.

По данным пресс-службы, после истечения 12-24 месяцев комиссия проверяет освоение выделенных средств, а грантополучатели предоставляют отчеты о прибыли, так как их проекты должны ежегодно расти.