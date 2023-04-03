В Ингушетии более 20 человек в марте изъявили желание служить по контракту

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, Минобороны России совместно с правительством республики и местными органами самоуправления за прошлый месяц организовано 32 встречи с жителями населенных пунктов, на которых были представлены материалы о Вооруженных силах страны, целях и задачах СВО и перспективах для граждан, выбирающих профессию «Родину защищать».

В военном комиссариате республики отметили, что молодые люди с большим интересом изучили предоставленную информацию, задавали появившиеся вопросы, получали ответы.

На встречах также затрагивались вопросы весеннего призыва, порядок прохождения службы, возможности предоставления отсрочек, изменение призывного возраста и другие. Представители военкомата также довели до призывников и их родителей указание Верховного главнокомандующего — Президента Владимира Путина о запрете направления в зону СВО срочников и информацию о правилах приема в военные училища.

Подобные встречи планируется проводить на регулярной основе в городах и селах региона.

Напомним, в настоящее время контракты заключаются на 1 год, 3 года и 5 лет. Денежное довольствие составляет от 32 тыс. рублей на территории республики, от 185 тыс. рублей при участии в СВО. Выслуга год за полтора дает право на пенсию уже через 12.5 лет, а участии в спецоперации еще раньше (год за три). Предусмотрены единовременные выплаты за заключение контракта 195 тыс. рублей от Минобороны и 100 тысяч от Главы Ингушетии. Так же предусмотрена военная ипотека и другие социальные льготы