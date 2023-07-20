В Ингушетии более 200 выпускников окончили школу с медалью
212 выпускников школ Ингушетии, по результатам Государственной итоговой аттестации, набрали необходимое количество баллов для получения медалей «За особые успехи в учении». Глава республики Махмуд-Али Калиматов считает, что «это великолепный результат».
«Каждый из медалистов заслуживает похвалы за усердие, превосходные результаты и примерное выполнение стандартов образования. Мы уверены в значимости инвестирования в будущее наших молодых людей и стремимся создать благоприятную образовательную среду, которая стимулирует и вдохновляет учащихся на достижение высоких результатов», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.
Отмечается, что всего в регионе 2274 выпускника-2023. В прошлом году с отличием окончил школу 161 человек.
Медаль «За особые успехи в учении» — знак отличия, который позволяет абитуриентам получить определенные льготы при поступлении в вузы.