Образование

В Ингушетии более 200 выпускников окончили школу с медалью

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212 выпускников школ Ингушетии, по результатам Государственной итоговой аттестации, набрали необходимое количество баллов для получения медалей «За особые успехи в учении». Глава республики Махмуд-Али Калиматов считает, что «это великолепный результат».

«Каждый из медалистов заслуживает похвалы за усердие, превосходные результаты и примерное выполнение стандартов образования. Мы уверены в значимости инвестирования в будущее наших молодых людей и стремимся создать благоприятную образовательную среду, которая стимулирует и вдохновляет учащихся на достижение высоких результатов», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.

Отмечается, что всего в регионе 2274 выпускника-2023. В прошлом году с отличием окончил школу 161 человек.

Медаль «За особые успехи в учении» — знак отличия, который позволяет абитуриентам получить определенные льготы при поступлении в вузы.

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