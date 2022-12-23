В Ингушетии более 4 тыс. человек посетили мероприятия по «Пушкинской карте»

«В рамках реализации программы «Пушкинская карта» в течение 2022 года реализовано свыше 100 мероприятий с числом зрителей более 4 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» дает возможность молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры и другие культурные учреждения за государственный счёт. В 2022 году на каждую карту было зачислено по 5 тыс. рублей.