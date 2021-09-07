В Ингушетии более 50 волонтеров из 10 субъектов России будут очищать берега рек от мусора

Мероприятие будет проходить в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и носить соревновательный характер. Команды, собравшие большее количество мешков мусора, будут поощрены призами.

«Ингушетия не в первый раз становится центром притяжения экологических активистов из различных регионов. На базе отдыха «Мужичи» в Сунженском районе пройдет очередной межрегиональный добровольческий экологический слет «Эко-локация». Во время марафона состоится награждение муниципалитетов по итогам ежегодного экологического рейтинга «Самый чистый город или район», — сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

Отмечается, что что каждый участник акции имеет возможность внести свое предложение для народной экологической программы и по этой теме в республике пройдет «круглый стол».

«Дни зеленых действий» — Всероссийский марафон по уборке природных территорий и очистке берегов рек России. Он стартовал в стране в июле и охватил все 85 субъектов. В рамках проекта участники убирают территории, высаживают деревья и очищают берега водоемов.