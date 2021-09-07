В Ингушетии более 50 волонтеров из 10 субъектов России будут очищать берега рек от мусора
В Ингушетии Глава республики Махмуд-Али Калиматов 9 сентября даст старт Всероссийскому экологическому марафону «Дни зеленых действий», инициатором которого выступила партия «Единая Россия». Более 50 волонтеров из 10 субъектов России будут очищать берега рек от мусора.
Мероприятие будет проходить в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и носить соревновательный характер. Команды, собравшие большее количество мешков мусора, будут поощрены призами.
«Ингушетия не в первый раз становится центром притяжения экологических активистов из различных регионов. На базе отдыха «Мужичи» в Сунженском районе пройдет очередной межрегиональный добровольческий экологический слет «Эко-локация». Во время марафона состоится награждение муниципалитетов по итогам ежегодного экологического рейтинга «Самый чистый город или район», — сообщили в пресс-службе Минприроды республики.
Отмечается, что что каждый участник акции имеет возможность внести свое предложение для народной экологической программы и по этой теме в республике пройдет «круглый стол».
«Дни зеленых действий» — Всероссийский марафон по уборке природных территорий и очистке берегов рек России. Он стартовал в стране в июле и охватил все 85 субъектов. В рамках проекта участники убирают территории, высаживают деревья и очищают берега водоемов.