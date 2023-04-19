Благотворительность

В Ингушетии более тысячи детей-инвалидов получили подарки от фонда «Сафмар» к празднику Ид аль-Фитр

0

Благотворительный фонд «Сафмар» ингушского предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева вместе с региональным министерством культуры проводят в Ингушетии акцию, приуроченную к одному из главных праздников мусульман Ид аль-Фитр, рассказал нашему изданию представитель Минкультуры.

Как сообщил собеседник, в числе получателей подарочных наборов, в которые входят сладости, специальные сухие смеси для тяжелобольных детей, а также Исламская иллюстрированная энциклопедия для детей, — коррекционная школа-интернат, центр дистанционного обучения детей с ОВЗ, реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, инклюзивный класс школы № 10, а также дети, нуждающиеся в паллиативном питании.

Всего, по словам нашего информатора, было роздано более тысячи наборов детям, страдающим ДЦП, аутизмом, эпилепсией и другими тяжелыми заболеваниями. 1300 подарков получили школьники из отдаленных сел республики — Аршты, Чемульги, Берд-Юрта, Зязиков-Юрта, Пседаха. Еще 1200 наборов получили дети работников культуры.

«Забота о подрастающем поколении и укрепление традиционных ценностей занимают важное место в благотворительной деятельности фонда «Сафмар». Ежегодно фонд реализует множество программ, направленных на возрождение культурных традиций народов России и духовное просвещение», — процитировала министра культуры Залину Льянову ее пресс-служба.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Из Ингушетии в зону СВО отправили партию внедорожников для бойцов
Педагоги из Ингушетии участвовали в Форуме классных руководителей
В горах Ингушетии прошли съемки короткометражной историй ко Дню Победы
Глава Ингушетии к Ураза-Байраму оплатил долги жителей Сунжи за продукты в нескольких магазинах
Новая школа появится в отдаленном ингушском селе Берд-Юрт
Последнюю из цикла ярмарок к празднику разговения провели в Ингушетии
В Ингушетии повысят надежность электроснабжения 19 тыс. жителей региона
Представители национально-культурных обществ Ингушетии были приглашены на коллективный ифтар
Ингушетия готова к проведению «Диктанта Победы»
Волонтерский штаб по организации рейтингового голосования в Ингушетии повышает свою активность
Вице-премьер Ингушетии обозначила необходимость современного воспитания детей в школах

Главное

Яндекс.Метрика

 