В Ингушетии более тысячи детей-инвалидов получили подарки от фонда «Сафмар» к празднику Ид аль-Фитр

Как сообщил собеседник, в числе получателей подарочных наборов, в которые входят сладости, специальные сухие смеси для тяжелобольных детей, а также Исламская иллюстрированная энциклопедия для детей, — коррекционная школа-интернат, центр дистанционного обучения детей с ОВЗ, реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, инклюзивный класс школы № 10, а также дети, нуждающиеся в паллиативном питании.

Всего, по словам нашего информатора, было роздано более тысячи наборов детям, страдающим ДЦП, аутизмом, эпилепсией и другими тяжелыми заболеваниями. 1300 подарков получили школьники из отдаленных сел республики — Аршты, Чемульги, Берд-Юрта, Зязиков-Юрта, Пседаха. Еще 1200 наборов получили дети работников культуры.

«Забота о подрастающем поколении и укрепление традиционных ценностей занимают важное место в благотворительной деятельности фонда «Сафмар». Ежегодно фонд реализует множество программ, направленных на возрождение культурных традиций народов России и духовное просвещение», — процитировала министра культуры Залину Льянову ее пресс-служба.