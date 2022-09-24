В Ингушетии больше половины работников заняты в неформальном секторе

В докладе говорится, что в среднем в апреле — июне в неформальном сегменте экономики трудилось 18,7 % всех россиян, то есть почти каждый пятый.

Минимальна занятость в неформальном секторе в Чукотском автономном округе (1 %), в Москве (3 %), в Санкт-Петербурге (6,7 %), в Ненецком автономном округе (7 %), в Ханты-Мансийском АО (7,4 %), в Московской области (9 %), в Коми (9,5 %), в Мурманской области (9,6 %), на Ямале (10,2 %) и в Псковской области (11,2 %).

Также самый высокий уровень неформальной занятости в России зафиксирован в Дагестане (48,6 %), в Чечне (45,4 %), в Кабардино-Балкарии (45,3 %), в Карачаево-Черкесии (42,5 %), в Республике Алтай (38,8 %), в Северной Осетии (36,1 %), в Хакасии (34,7 %), в Ставропольском крае (34,2 %) и в Крыму (32,7 %).

В среднем в СКФО неформальная занятость составляет (42,6 %) или 1812 тыс. человек.