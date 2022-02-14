В Ингушетии больше всех в стране сократилось количество ИП в 2021 году

В 2021 году в России зарегистрировано 824,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 36,2% больше 2020 года. В Ингушетии, наоборот, количество ИП сократилось, республика лишилась за год 12,2% своих индивидуальных предприятий, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС.