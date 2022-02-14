В Ингушетии больше всех в стране сократилось количество ИП в 2021 году
В 2021 году в России зарегистрировано 824,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 36,2% больше 2020 года. В Ингушетии, наоборот, количество ИП сократилось, республика лишилась за год 12,2% своих индивидуальных предприятий, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС.
Наиболее позитивная относительная динамика прироста отмечалась в Калмыкии (общее число ИП выросло на 17,4%), Республике Алтай (+13,4%), Карачаево-Черкесии (+12,7%), Тыве (+8,5%), Москве (+6,2%), Татарстане (+5,8%), Московской области (+5,2%), Башкортостане (+4,7%), Адыгее (+4,4%) и Удмуртии (+3,4%).
Самое же сильное сокращение численности ИП, помимо Ингушетии, наблюдалось Чечне (-11,7%), Дагестане (-10,5%), Архангельской (-6,4%), Белгородской (-6,1%), Сахалинской (-5,9%) и Магаданской области (-5,7%), Приморском (-5,44%) и Камчатском крае (-5,41%), а также Еврейской автономной области (-5,2%).