В Ингушетии бойцы спецподразделения «Ангушт» ОФСИН отметили профессиональный праздник

Там напомнили, что ежегодно 13 ноября сотрудники и ветераны отделов специального назначения УИС отмечают свой профессиональный праздник. Отдел специального назначения «Ангушт» был создан в 2009 году. Его основными задачами является предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений на объектах уголовно-исполнительной системы региона, поиск и захват особо опасных преступников, обеспечение безопасности осужденных, а также сотрудников и работников УИС.

В начале мероприятия начальник ОФСИН по Ингушетии полковник внутренней службы Сергей Меньшов поздравил сотрудников и ветеранов спецназа с профессиональным праздником, отметив, что бойцы должны быть максимально готовы выполнять любые поставленные задачи по укреплению правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы и уметь работать в сложных экстремальных ситуациях.

Ветераны отдела, проходившие службу в подразделении, рассказали об истории становления отряда «Ангушт», поделились воспоминаниями о непростых служебных буднях и пожелали своим молодым коллегам достойно служить Родине, профессионального роста и крепкого здоровья.

Затем состоялось знакомство детей сотрудников с деятельностью спецназа ОФСИН. Для них бойцы подготовили выставку оружия и специальных средств.

Сюрпризом для маленьких гостей стало яркое показательное выступление. Под восторженные возгласы детей бойцы спецназа продемонстрировали оперативные действия с использованием приемов рукопашного боя и боевой техники. После чего дали возможность гостям по ближе посмотреть и прокатиться на бронетранспортере.

Завершилось мероприятие с вручением сладких подарков ребятам и общей фотографией на память, отметили в пресс-службе ОФСИН по региону.