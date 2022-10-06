В Ингушетии будет издана репертуарная книга народного певца-поэта Джамалдина Барахоева

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Сотрудники Республиканского дома народного творчества Ингушетии продолжают работу по сбору фольклора, сообщили в пресс-службе учреждения.

«В нынешнем году экспедиция РДНТ занимается сбором материалов, связанных с творчеством известного ингушского вокалиста и композитора Джамалдина Барахоева, которого называют ашугом из Али-Юрта», — рассказал собеседник.

По его словам, по результатам экспедиции будет издана репертуарная книга Джамалдина Барахоева, внесшего большой вклад в сохранение и развитие народной музыкальной культуры Ингушетии.

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