В Ингушетии будет создан малый симфонический оркестр

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В Ингушетии работают над созданием малого симфонического оркестра, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

С этой целью Минкультуры объявило о наборе музыкантов с высшим профессиональным образованием, владеющих струнными смычковыми инструментами, деревянными и медными духовыми, а также ударными инструментами.

Оркестр будет функционировать в Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Трудоустройство по Трудовому кодексу РФ. По всем организационным вопросам обращаться по телефонам: 8(8734)55-42-05 (Минкультуры Ингушетии), 8(8732) 26-88-99, 8(8732)26-10-25 (филармония).

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