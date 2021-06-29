В Ингушетии будет создан малый симфонический оркестр

С этой целью Минкультуры объявило о наборе музыкантов с высшим профессиональным образованием, владеющих струнными смычковыми инструментами, деревянными и медными духовыми, а также ударными инструментами.

Оркестр будет функционировать в Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

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