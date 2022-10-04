В Ингушетии будут перерабатывать грецкий орех на новом заводе

«Инвестпроект предусматривает запуск линий по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, перемолу скорлупы, а также производству орехового масла холодного отжима. При предприятии будет действовать холодильник мощностью хранения порядка тысячи тонн готовой продукции», — сказал представитель министерства.

По информации собеседника издания, предприниматель в 2016-2022 годах при поддержке местных властей заложил в сельском поселении Берд-Юрт Сунженского района сады грецкого ореха на территории площадью 175 га.

Объем переработки ореха составит 1 тыс. 750 тонн в год, срок реализации проекта 2023-2027 годы. Запуск первого в регионе предприятия по переработке грецкого ореха позволит создать 55 рабочих мест.

Проект реализуют в рамках соглашения о сотрудничестве Минэкономразвития Ингушетии с руководством ООО «Ореховый сад».

Ранее газета сообщала, что в ходе республиканского экономического форума «Деловая Ингушетия-2022» подписаны 11 соглашений на более чем 4,5 млрд руб.

Кроме того, власти республики заключили соглашение с ассоциацией кластеров технопарков и ОЭЗ в целях строительства инвестиционной инфраструктуры для создания и регистрации особой экономической зоны. Это позволит создать особый преференциальный режим для предпринимателей региона.

Активная работа ведется по выстраиванию кооперационных цепочек производителей региона в зависимости от отраслей в целях перехода экономики на кластерное развитие.

Результатом проведенной работы по увеличению инвестиционной активности региона стало улучшение позиций Ингушетии в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.