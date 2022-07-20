В Ингушетии будут проходить съемки фильма-мюзикла «Бременские музыканты»

На поддержку Фонда кино претендуют, в частности, сиквел фильма «Красный призрак», экранизация «Волшебника Изумрудного города», история путешественника-рекордсмена Федора Конюхова и другие.

В частности, мюзикл «Бременские музыканты» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, основан на одноименном мультфильме, это будет совместный проект с «Союзмультфильмом».

География съемок будет обширной — это Ингушетия, Крым, Дагестан, Оренбургская область, Урал. Ожидается, что роль Короля исполнит Сергей Бурунов, Осла — Юрий Стоянов, а Петуха — Антон Дорохов. Проект получил согласие на использование музыки Геннадия Гладкова, в настоящее время идут переговоры о контракте.

«Фильм представляет собой семейное кино. Там будут и разбойники, и сыщик, и приключение. Он наполнен силой природы, добротой и теплотой человеческих чувств. Мы хотим сделать яркий, красивый, музыкальный фильм-путешествие. И показать, что все это — наша страна», — рассказали представители проекта.