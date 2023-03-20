В Ингушетии будут проводить мониторинг цен на продтовары в месяц Рамадан

0

Правительство Ингушетии намерено в священный месяц Рамадан проводить ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары.

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства республики, особое внимание будет уделяться также качеству продукции и соответствию срокам хранения продуктов.

Отмечается, что всем руководителям торговых объектов направлены письма о недопустимости роста цен, им рекомендовано организовать систему скидок на социально значимые товары.

В настоящее время увеличение стоимости в основном носит сезонный характер. В частности, рост цен свыше одного процента зафиксирован на огурцы, помидоры, картофель, лук и морковь.

Отрицательная ценовая динамика отмечается на мясо кур, яйца, рыбу мороженую и муку пшеничную. Наценки в торговых объектах относительно закупочных цен варьируются в пределах 10-20%.

Пока фактов необоснованного повышения цен на продовольственные товары или снижения ассортимента предлагаемой продукции не наблюдается.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии выше 2 тыс. метров
Более 1,5 тыс. домов могут оказаться в зоне подтопления в Ингушетии
За неделю в Ингушетии произошло семь пожаров
Культработник из Ингушетии заняла первое место на конкурсе «Zа мир во всем мире»
Постпредство Ингушетии при Президенте РФ намерено расширить сотрудничество с МПГУ
Ингушские борцы классического стиля успешно выступили на открытом всероссийском турнире в Москве
В Ингушетии прошел республиканский фестиваль народного творчества «Славься, Отечество мое!»
В Сунже обсудили онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства
Очередные махинации с землями на 6 млн руб. вскрыли в ингушском селе Экажево
Ингушские спортсмены принимают участие в чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО по плаванию
В Назрани определили 9 общественных территорий для голосования по их благоустройству в 2024 году

Главное

Яндекс.Метрика

 