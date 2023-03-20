В Ингушетии будут проводить мониторинг цен на продтовары в месяц Рамадан

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства республики, особое внимание будет уделяться также качеству продукции и соответствию срокам хранения продуктов.

Отмечается, что всем руководителям торговых объектов направлены письма о недопустимости роста цен, им рекомендовано организовать систему скидок на социально значимые товары.

В настоящее время увеличение стоимости в основном носит сезонный характер. В частности, рост цен свыше одного процента зафиксирован на огурцы, помидоры, картофель, лук и морковь.

Отрицательная ценовая динамика отмечается на мясо кур, яйца, рыбу мороженую и муку пшеничную. Наценки в торговых объектах относительно закупочных цен варьируются в пределах 10-20%.

Пока фактов необоснованного повышения цен на продовольственные товары или снижения ассортимента предлагаемой продукции не наблюдается.