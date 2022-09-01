В Ингушетии будут созданы 3D-копии памятников истории и культуры республики

Об этом рассказала директор Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского (СКБСС) Екатерина Захарова на прошедшем накануне в Национальной библиотеке Ингушетии тифлотурне «Прикоснись к культуре Ставрополья!», которое состоялось в рамках проекта «Культура Юга в 3D-миниатюре». По ее словам, снимки достопримечательностей горной Ингушетии, по которым будут созданы 3D-миниатюры, уже сделаны.

Участниками тифлотурне стали сотрудники и пользователи центра «Доступная среда» НБРИ, члены Ингушского регионального отделения Всероссийского общества слепых, а также представители библиотечного сообщества Ингушетии.

Главный библиограф отдела тифлобиблиографии и информации СКБСС Наталья Карягина познакомила участников презентации с выставочной экспозицией 3D-копий архитектурных и скульптурных брендов Ставропольского края в сопровождении выставки книг специальных форматов для незрячих и слабовидящих людей. В ходе демонстрации слайдов на экране она подробно рассказывала о каждом из представленных памятников истории и культуры Ставрополья, с 3D-копиями которых участники мероприятия могли познакомиться на развернутой тут же экспозиции.

После завершения этой своеобразной экскурсии по Ставропольскому краю, директор НБРИ Радима Газдиева рассказала гостям о деятельности центра «Доступная среда», являющегося базой для создания в будущем республиканской библиотеки для слепых, и предоставила слово его руководителю, председателю ИРО ВОС Адаму Сагову.

А. Сагов представил выставку краеведческих изданий, подготовленных и выпущенных ЦДС, изданных, в том числе, в сотрудничестве с «Логос-ВОС», рассказал о некоторых проектах центра, один из которых — «Книга на природе», по его мнению, перекликается с тифлотурне. Он также отметил, что центр планирует создание 3D-модели архитектурных достопримечательностей Ингушетии. Гости из Ставрополья откликнулись на это предложением о сотрудничестве, сказав, что могут помочь в этом непростом для начинающих деле.

В дар Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих Радима Газдиева передала коллекцию изданий, выпущенных ЦДС НБРИ. «Мы будем рады, что пользователи краевой библиотеки смогут читать труды ингушских писателей и ученых, и что «ингушетика» будет отныне представлена в фондах вашей библиотеки», — подчеркнула она.

Также гости получили скромные презенты в виде ингушского горного меда и ароматных целебных горных трав.