В Ингушетии будут судить бывшего госслужащего за мошенничество с землей стоимостью почти 18 млн рублей

«По версии следствия, 55-летний обвиняемый в 2011 году, являясь ведущим специалистом администрации Альтиевского административного округа Назрани, внес в похозяйственную книгу муниципалитета заведомо ложные сведения о наличии у его сестры права на земельный участок площадью 4 тыс. кв. м. В результате этих действий муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму около 18 млн рублей», — говорится в сообщении.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Уголовное дело направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу.