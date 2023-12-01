В Ингушетии будут судить членов ОПГ за оборот свыше 3,3 кг наркотиков

«Один из обвиняемых в сентябре прошлого года в Ставропольском крае приобрел героин массой свыше 1,5 кг, который перевез на территорию региона и хранил в целях сбыта наркозависимым в своем автомобиле Infiniti FX36. Он же совместно со своими двумя знакомыми с целью незаконного сбыта приобрел в Ростове-на-Дону и перевез на территорию республики сильнодействующие вещества «Тропикамид», «Трамадол» и «Прегабалин» общей массой около 1,8 кг», — рассказал собеседник.

По его словам, сбыть героин и сильнодействующие вещества они не смогли, так как 4 сентября прошлого года были задержаны правоохранителями.

Сообщается, что в зависимости от роли и степени участия в преступлениях фигуранты обвиняются по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 и части 3 статьи 234 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере; незаконное приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта сильнодействующих веществ, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Уголовное дело передано на рассмотрение в Магасский районный суд.