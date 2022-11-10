В Ингушетии будут судить двух иностранцев за попытку сбыть героин

По версии следствия, злоумышленники, являясь студентами одного из вузов Москвы, вступили в преступный сговор с другими лицами, направленный на совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, через тайники (закладки) на территории республики.

Участники группы и приобретатели наркотических средств получали информацию посредством обмена сообщениями через мессенджер в сети «Интернет».

Прибыв в регион в мае текущего года, в городе Магасе они достали из тайника наркотическое средство — героин, массой около 39 грамм, расфасованное в 97 свертков, для последующего сбыта бесконтактным способом в более мелких партиях. Однако, довести свой преступный умысел до конца не смогли, поскольку были задержаны правоохранителями.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.

В отношении их подельников дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.