В Ингушетии будут судить гендиректора стройфирмы за хищение свыше 201 млн рублей

«По версии следствия, генеральный директор ООО «Проф-Строй» в период с ноября 2016 по март 2017 года, представив заказчику подложные акты о приемке выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, совершил хищение бюджетных денежных средств, выделенных для строительства комплекса зданий и сооружений территориального отдела внутренних дел Республики Ингушетия на сумму более 18,9 млн рублей. Также обвиняемый в 2017-2019 годах завысил объемы выполненных работ и совершил хищение более 148 млн рублей, выделенных для строительства 100-квартирного дома для сотрудников регионального МВД», — сказал собеседник.

Более того, обвиняемый в 2018 году, также посредством завышения объемов выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома на улице Базоркина в Малгобеке для переселенцев из оползневой зоны, похитил бюджетные денежные средства на сумму более 34,3 млн рублей, добавили в надзорном ведомстве.

57-летнего мужчину обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Уголовное дело прокурором республики направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.