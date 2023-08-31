В Ингушетии будут судить группу мужчин за присягу террористам через голосовое сообщение

«Мужчина на окраине сельского поселения Новый Редант Малгобекского района принял у шестерых местных жителей, исповедующих радикальный ислам, добровольную присягу (Баят) находящемуся за пределами территории России руководителю МТО «Исламское государство», — рассказал собеседник.

По его словам, присяга была записана на диктофон и отправлена на иностранный номер телефона одного из представителей МТО «Исламское государство» за рубежом.

«Мужчины вошли в состав созданного незаконного вооруженного формирования для ведения террористической борьбы с органами власти и правоохранительными органами на территории Ингушетии и установления законов «Шариата». Один из жителей сразу после принесения вышеуказанной присяги (Баята) с одобрения всех участников принял на себя руководство созданным незаконным формированием», — добавил собеседник.

Отмечается, что в действиях преступников усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 ст. 205.5 УК России (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.