В Ингушетии будут судить группу мужчин за присягу террористам через голосовое сообщение
На окраине сельского поселения Новый Редант Малгобекского района шестеро местных жителей принесли присягу лидеру международной террористической организации «Исламское государство». Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«Мужчина на окраине сельского поселения Новый Редант Малгобекского района принял у шестерых местных жителей, исповедующих радикальный ислам, добровольную присягу (Баят) находящемуся за пределами территории России руководителю МТО «Исламское государство», — рассказал собеседник.
По его словам, присяга была записана на диктофон и отправлена на иностранный номер телефона одного из представителей МТО «Исламское государство» за рубежом.
«Мужчины вошли в состав созданного незаконного вооруженного формирования для ведения террористической борьбы с органами власти и правоохранительными органами на территории Ингушетии и установления законов «Шариата». Один из жителей сразу после принесения вышеуказанной присяги (Баята) с одобрения всех участников принял на себя руководство созданным незаконным формированием», — добавил собеседник.
Отмечается, что в действиях преступников усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 ст. 205.5 УК России (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.