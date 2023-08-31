Суд

В Ингушетии будут судить группу мужчин за присягу террористам через голосовое сообщение

0

На окраине сельского поселения Новый Редант Малгобекского района шестеро местных жителей принесли присягу лидеру международной террористической организации «Исламское государство». Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«Мужчина на окраине сельского поселения Новый Редант Малгобекского района принял у шестерых местных жителей, исповедующих радикальный ислам, добровольную присягу (Баят) находящемуся за пределами территории России руководителю МТО «Исламское государство», — рассказал собеседник.

По его словам, присяга была записана на диктофон и отправлена на иностранный номер телефона одного из представителей МТО «Исламское государство» за рубежом.

«Мужчины вошли в состав созданного незаконного вооруженного формирования для ведения террористической борьбы с органами власти и правоохранительными органами на территории Ингушетии и установления законов «Шариата». Один из жителей сразу после принесения вышеуказанной присяги (Баята) с одобрения всех участников принял на себя руководство созданным незаконным формированием», — добавил собеседник.

Отмечается, что в действиях преступников усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 ст. 205.5 УК России (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Семьям ветеранов МВД по Ингушетии вручили ключи от новых квартир
Ингушские гармонистки примут участие во Всероссийском фестивале национальных гармоник
В Ингушетии представителям различных сфер деятельности вручили государственные награды
В рамках первого этапа Вахты памяти «Терский рубеж» обнаружены останки семи красноармейцев
Юная ингушская гимнастка Айза Ильясова стала чемпионкой на турнире за Кубок Каспийского моря
В Ингушетии госавтоинспекторы встретились с местными байкерами
За попытку дать взятку сотруднику УФСБ жителю Ингушетии ужесточили наказание
Жителя Ингушетии будут судить за ДТП с погибшей
В Назрани Ингушетии выявили ряд случаев вандализма
Александр Емельяненко провел мастер-класс по смешанным единоборствам в Ингушетии
В Карабулаке Ингушетии провели благотворительную акцию «Собери ребенка в школу»

Главное

Яндекс.Метрика

 