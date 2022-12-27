В Ингушетии будут судить иностранца за покушение на сбыт героина

По версии следствия, злоумышленник, в июне этого года в городе Москве с использованием сети «Интернет» вступил в преступный сговор с другим лицом направленный на сбыт наркотических средств бесконтактным способом через «закладки» на территории региона. При этом, ему была отведена роль «кладовщика-закладчика», а его сообщник возложил на себя роль «оператора», то есть лица, приискивающего покупателей наркотических средств. С каждой осуществленной закладки с наркотическими средствами обвиняемому полагались 500 рублей.

Обвиняемый в Москве через тайник получил партию героина общей массой не менее 27,05 грамма (79 свертков). После чего на рейсовом автобусе приехал в Ингушетию, чтобы осуществить на территории города Назрани «закладки».

Довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как 1 июля 2022 года был задержан правоохранителями с поличным, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.

В отношении подельника иностранца уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.