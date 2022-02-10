В Ингушетии будут судить иностранца за сбыт героина в крупном размере

По версии следствия, мужчина, в ноябре 2020 года в городе Назрани, в ходе оперативно-розыскного мероприятия, находясь возле автомойки, на которой он работал, сбыл «условному закупщику» наркотическое средство героин, массой 132, 95 гр. за автомобиль «Лада-Приора», стоимостью 193 тыс. рублей.

Затем мужчина реализовал указанный автомобиль своему знакомому, неосведомленному о совершении преступления, а сам уехал из Ингушетии.

В июне 2021 года сбытчик наркотиков он был задержан сотрудниками полиции в городе Москве и судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу.