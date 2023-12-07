В Ингушетии будут судить иностранку за проникновение в чужое жилище
За покушение на хищение имущества с незаконным проникновением в чужое жилище, ранее судимая 45-летняя иностранка предстанет перед судом, информировали «Ингушетию» в пресс-службе прокуратуры региона.
Отмечается, что женщина, занимающаяся попрошайничеством, в феврале этого года в сельском поселении Яндаре Назрановского района проникла в частное домовладение. Жительница иностранного государства попыталась украсть 13 тыс. рублей, но хозяин дома застал ее с поличным и вызвал сотрудников полиции.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Назрановский районный суд республики.