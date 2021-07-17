Убийство

В Ингушетии будут судить мужчину по делу об убийстве двух человек в результате конфликта из-за земли

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Уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек во время конфликта между двумя семьями в Назрани год назад, дошло до суда, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«По версии следствия, 16 июня 2020 года в Назрани возник конфликт между представителями двух семей в связи с оспариванием права на земельный участок, который перерос в драку с использованием огнестрельного оружия. В ходе перестрелки, злоумышленник из охотничьего ружья ранил трех человек. В результате двое скончались, а один человек получил тяжкие телесные повреждения», — пояснил собеседник издания.

По его словам, на следующий день полиция задержала стрелка.

Ему вменяют п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум и более лицам).

Ранее сообщалось, в середине июня минувшего года из-за имущественного спора между родственниками в Назрани произошел конфликт с перестрелкой. Тогда всего погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции, прибывший на место происшествия. Трое пострадавших были доставлены в местную больницу с ранениями разной степени тяжести.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по пунктам «а» и «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц), один человек задержан.

По данным источника газеты «Ингушетия», погибший в результате перестрелки местный житель Адам Анцедоев не участвовал в внутритейповом конфликте, а оказался там случайно. В тот день он работал на стройке неподалеку. Мужчина пытался разнять участников, но началась перестрелка, и он получил тяжелое ранение, от которого скончался. У Адама остались две дочери и сын.

Дело рассмотрит Верховный суд республики.

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