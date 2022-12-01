Прокуратура

В Ингушетии будут судить за хищение золотых изделий жительниц КБР

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Две жительницы Кабардино-Балкарии предстанут перед судом в Ингушетии за хищение золотых изделий путем обмана, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, злоумышленницы, в январе 2019 года в городе Назрани, убедили местную жительницу передать им две золотые цепочки с кулонами, со вставками из бриллиантовых камней, общей стоимостью около 250 тыс. рублей, с условием возвращения денежных средств за них до конца марта того же года.

После этого женщины с места совершения преступления скрылись, совместно распорядившись похищенными золотыми изделиями по своему усмотрению, сдав их в ломбард в городе Нальчике.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд региона.

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