В Ингушетии будут судить за хищение золотых изделий жительниц КБР

По версии следствия, злоумышленницы, в январе 2019 года в городе Назрани, убедили местную жительницу передать им две золотые цепочки с кулонами, со вставками из бриллиантовых камней, общей стоимостью около 250 тыс. рублей, с условием возвращения денежных средств за них до конца марта того же года.

После этого женщины с места совершения преступления скрылись, совместно распорядившись похищенными золотыми изделиями по своему усмотрению, сдав их в ломбард в городе Нальчике.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд региона.